العبادي: لن نقبل أن تكون كركوك لقومية دون أخرى‎

قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم السبت، إن حكومته لن تقبل بأن تكون محافظة كركوك لقومية دون أخرى، مؤكدًا استقرارها بوجود أبنائها العرب والأكراد والتركمان ومن الأقليات الدينية.

وأضاف العبادي، في كلمة له خلال زيارته مركز المحافظة، ضمن حملته الانتخابية، أن حكومته “لا تفرق بين أبناء العراق على أساس الدين أو المذهب”، مشيرًا إلى أننا “قدمنا وعدًا وقلنا سنقضي على داعش ونحرر المواطنين والأرض، لكن الكثيرين تصوروا الأمر دعاية وشعارات، حتى أن قادة بعض الدول رسموا خارطة العراق تحترق في ذلك الوقت”.

وذكر العبادي أن “وحدة مواطني بلاده هي من حققت الانتصار على التنظيم الإرهابي”.

وأعلن العراق، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، استعادة جميع أراضيه من قبضة داعش التي سيطر عليها عام 2014، وقُدّرت بثلث مساحة البلاد إثر حملات عسكرية متواصلة على مدار ثلاث سنوات، بدعم من تحالف دولي تقوده واشنطن.

ومن المقرر أن تشهد البلاد انتخابات برلمانية في 12 أيار/مايو المقبل، وأخرى محلية في 22 كانون الأول/ديسمبر المقبل، تشارك فيها محافظة كركوك لأول مرة منذ 13 عامًا، بعد تسوية خلافات بين مكوناتها، مطلع العام الجاري.