مرجع إيراني يدعو العراقيين لانتخاب مرشحي الحشد الشعبي

دعا المرجع الديني العراقي من أصول إيرانية كاظم الحائري السبت، العراقيين إلى انتخاب قائمة مرشحي “الحشد الشعبي” في الانتخابات النيابية المقبلة، التي يتزعمها رئيس منظمة بدر هادي العامري، والتي من المقرر أن تشارك بالانتخابات تحت عنوان “قائمة الفتح”.

وقال “الحائري” في بيان له نشره مكتبه الرسمي في مدينة قم وسط إيران السبت:”إن الواجب الشرعي، والوطني، والإنساني، يحتم عليكم أن تبادروا، وتشاركوا، وتُوصلوا الصالح، الذي عرفتموه، واختبرتموه خلال سني المحنة، فوجدتم إخلاصه، وتفانيه، وغيرته، على عرضكم، وكرامتكم، وحماية بلدكم، والدفاع عن مصالحه، ومقدَّراته، وإلا سبقكم المتربصون، وفاز بها المفسدون”.

ووصف “الحائري” مقاتلي الحشد الشعبي أنهم “أبناء الميدان، والمقاومة” في إشارة إلى قتالهم ضد تنظيم داعش منذ اجتياح التنظيم لمناطق واسعة من العراق في حزيران 2014.

كما وجَّه “الحائري” انتقادات إلى حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي يعد من أبرز المنافسين لقائمة الحشد الشعبي، داعيًا إياها إلى “عدم إبرام صفقات اقتصادية مع دول الاستكبار العالمي”، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

ويمتلك “الحائري” علاقات قوية مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، باعتبار أن الأخير من مقلّديه، كما أن “الحائري” يعد من أبرز تلامذة مؤسس حزب الدعوة الإسلامية الراحل محمد باقر الصدر.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات البرلمانية العراقية في 12 من أيار/مايو المقبل، وهي أول انتخابات بعد طرد تنظيم داعش من البلاد، ويتنافس فيها 88 قائمة انتخابية، و205 كيانات سياسية، و27 تحالفًا انتخابيًا، وذلك من خلال 7 آلاف و367 مرشحًا على 328 مقعدًا في البرلمان.

ويحق لـ24 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، فيما يتوقع مراقبون أن تكون المنافسة في المناطق الشيعية بين قائمتي “النصر” بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، و “الفتح” التابعة لميليشيات “الحشد الشعبي”، وهي القائمة التي تحظى بدعم إيراني كونها تضم أغلب الفصائل المسلحة، والأحزاب الموالية لطهران.