مصر تفتح معبر رفح “استثنائيًا” في كلا الاتجاهين‎

فتحت السلطات المصرية، اليوم السبت، معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، “استثنائيًا” في كلا الاتجاهين، لسفر الحالات الإنسانية، وعودة العالقين.

وبدأت حافلات المسافرين تتجهز في الصالة الفلسطينية للانتقال إلى الجانب المصري من المعبر.

وأمس الجمعة، أعلنت السلطات المصرية فتح المعبر، لمدة 3 أيام، بدءًا من السبت وحتى الاثنين المقبل، وفق بيان صادر عن السفارة الفلسطينية في مصر.

ويربط معبر رفح البري قطاع غزة بمصر، وتغلقه الأخيرة بشكل شبه كامل، منذ تموز/يوليو 2013؛ حيث تفتحه على فترات متباعدة لعبور الحالات الإنسانية.