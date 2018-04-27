مجلس الأمن يطالب “البوليساريو” بالانسحاب من المنطقة العازلة

أعرب مجلس الأمن الدولي، الجمعة، عن “قلقه” بشأن تواجد عناصر البوليساريو في منطقة “الكركرات”، وأمرها بإخلاء هذه المنطقة التي تقع في المنطقة العازلة “على الفور”.

وجاء في قرار مجلس الأمن رقم 2414، الذي مدد مهمة بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2018، أن المجلس “يعرب عن قلقه لتواجد جبهة البوليساريو في المنطقة العازلة بالكركرات ويدعو إلى انسحابها الفوري من هذه المنطقة”.

وحظي هذا القرار بتأييد 12 عضواً وامتناع ثلاثة عن التصويت، فيما لم يسجل أي رفض.

كما أعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء إعلان البوليساريو عن نقل منشآت إدارية إلى منطقة “بير لحلو”، شرق منظومة الدفاع، مطالباً إياها بـ”الامتناع عن مثل هذه الأفعال المزعزعة للاستقرار”.

ودعا مجلس الأمن الأطراف المتنازعة إلى احترام التزاماتها ذات الصلة والامتناع عن أي عمل من شأنه زعزعة استقرار الوضع.

وجدد المجلس التأكيد على ضرورة الاحترام الكامل للاتفاقات العسكرية مع “المينورسو” بخصوص وقف إطلاق النار، كما طلب من الأطراف الالتزام التام بهذه الاتفاقات، داعيا الأطراف إلى “اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة وحرية التنقل وتمكين الأمم المتحدة والأفراد التابعين لها، على الفور، من القيام بمهامهم، وفقا للاتفاقات السارية”.