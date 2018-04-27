بعد إجراء فحوص طبية بأمريكا.. ولي عهد الكويت يصل باريس

أفادت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” بأن ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح غادر الولايات المتحدة اليوم الجمعة بعد إجراء فحوص طبية “تكللت بالنجاح”، متوجها إلى العاصمة الفرنسية باريس، في زيارة خاصة.

وذكرت الوكالة أن ولي العهد كان قد توجه إلى نيويورك قبل عشرة أيام لإجراء فحوص طبية روتينية، قبل أن يصل اليوم إلى العاصمة الفرنسية.

وكان ولي العهد الكويتي قد زار الولايات المتحدة لإجراء فحوص طبية أيضًا في أغسطس آب الماضي.

وخضع الشيخ نواف، الذي يبلغ من العمر 80 عامًا وهو شقيق أمير الكويت، لجراحة بسيطة في الظهر عام 2013 في ألمانيا.

وأصبح الشيخ نواف، وهو شخصية لا تميل نسبيًا للظهور، في 2006 التالي في ترتيب قيادة البلد المصدر للنفط وذلك بعد وقت قصير من تولي الشيخ صباح الأحمد الصباح الحكم.