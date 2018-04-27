وحدات فرنسية خاصة تحط بقاعدة أمريكية في سوريا‎

أفادت مصادر محلية في سوريا، بوصول وحدات فرنسية خاصة، مساء أمس الخميس إلى قاعدة أمريكية في منطقة رميلان بمحافظة الحسكة السورية، التي يسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية.

ونفت المصادر علمها بنية القوات الفرنسية البقاء في القاعدة من عدمه.

وذكرت المصادر ازدياد حركة دخول وخروج وحدات عسكرية فرنسية من العراق إلى سوريا.

وبينت المصادر، إجراء الجنود الفرنسيين، بمركباتهم المدرعة، مع الجنود الأمريكيين دوريات في مدن منبج والرقة وبعض مناطق دير الزور، وذلك برفقة مسلحي قوات سوريا الديمقراطية وفصائل كردية أخرى مسلحة.

وعقد قادة من سوريا الديمقراطية اجتماعين مع الجنود الفرنسيين في مدينة منبج.

ويوجد أكثر من 70 عنصرًا تابعًا للقوات الفرنسية الخاصة في 5 مناطق شمال سوريا، تحت اسم التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، هي تلة مشتى النور جنوب مدينة عين العرب (كوباني) وناحية صرين، وبلدة عين عيسى وقرية خراب العاشق.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استقبل في 29 آذار/مارس وفدًا من قوات سوريا الديمقراطية.

وعقب الاستقبال، أصدر قصر الإليزيه بيانًا، جاء فيه: أنّ ماكرون “يرغب في إقامة حوار بين قوات سوريا الديمقراطية وتركيا بدعم من فرنسا والمجتمع الدولي”.