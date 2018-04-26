شاهد.. فيديو يوثق جريمة إسرائيلية جديدة بحق مزارع فلسطيني

وثق مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، أمس الخميس، جريمة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق مزارع فلسطيني مُصاب في 30 آذار/ مارس الماضي.

ويُظهر الفيديو استهداف قوات الاحتلال لمزارع فلسطيني حين كان يسير في إحدى الأراضي الزراعية، حيث أطلقت عليه الرصاص الحي وإصابته في قدمه، في حين يظهر في المقطع شاب آخر يحاول إسعاف المزارع المصاب، إلا أن قوات الاحتلال أطلقت النار عليه أيضًا.

وعقب ذلك -بحسب الفيديو- تقدمت مجموعة من المواطنين لإنقاذ المصابين الاثنين، لتباغتهم مدفعية الاحتلال بإطلاق 4 قذائف باتجاههم.

كما منعت قوات الاحتلال، سيارات الإسعاف والطواقم الطبية، من الاقتراب من المصابين لإسعافهم.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، قبل أيام، مقطع فيديو يظهر جندياً إسرائيلياً وهو يقنص شاباً فلسطينيًا أعزل خلال مشاركته في مسيرة العودة على حدود غزة الشرقية الجمعة الماضية.

ويظهر في الفيديو الجندي الإسرائيلي وهو يصوب قناصته صوب الشاب الذي كان يقف أعزل مع المتظاهرين بصورة لا تشكل خطراً على جيش الاحتلال، وعقب إطلاق النار على الشاب ظهر الجندي وهو يضحك ويحتفل مع رفاقه بنجاحه في قنص الشاب الأعزل.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مختلف الفعاليات السلمية ومسيرات العودة بالقوة، حيث يستهدف المدنيين بدم بارد، ما أسفر عن استشهاد 40 فلسطينيًا، وإصابة حوالي 5511، منذ انطلاق المسيرة.