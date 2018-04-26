بالفيديو.. حفتر يصل بنغازي الليبية

وصل قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، مساء اليوم الخميس، إلى مطار بنينا في مدينة بنغازي قادمًا من العاصمة المصرية القاهرة، إثر رحلة تلقى خلالها علاجًا في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال المكتب الإعلامي للجيش الوطني الليبي، في بيان رسمي عبر صفحته بموقع الفيسبوك: “كان في استقبال حفتر على أرض مطار بنينا الدولي، (شرقي بنغازي)، وفد رفيع المستوى من قيادات وضباط المؤسسات العسكرية والأمنية من كامل ربوع البلاد، بالإضافة إلى أعيان ومشايخ القبائل”

ونقلت قناة “ليبيا الحدث” لقطات تُظهر وصول حفتر إلى مطار بنينا، على متن طائرة مدنية خاصة.

وشهدت مدينة بنغازي تزامنًا مع عودة قائد الجيش الوطني الليبي احتفالات شعبية، تخللها إطلاق أعيرة نارية ابتهاجًا بعودته. ومن المنتظر أن يلقي حفتر خطابًا إلى الشعب الليبي بعد الانتهاء من مراسم الاستقبال.