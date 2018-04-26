حفتر يغادر القاهرة متجهًا إلى بنغازي

أفادت تقارير إخبارية ليبية، اليوم الخميس، أن طائرة على متنها قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر غادرت مطار القاهرة باتجاه مدينة بنغازي، شرقي البلاد.

ونقلت بوابة أفريقيا الإخبارية، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن “حفتر غادر بالفعل العاصمة المصرية القاهرة، متجهًا إلى ليبيا”.

وكان الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، قد قال في مداخلة هاتفية مع تلفزيون فرانس 24، مساء الأربعاء، إن حفتر “سيعود الخميس إلى ليبيا، بعد جولة دامت فترة تخلّلتها لقاءات دولية وبعض الفحوصات الطبية بفرنسا”.

وبحسب المصدر “يشهد مطار بنينا في بنغازي حالة استنفار قصوى، في وقت توافدت فيه الوفود لاستقبال حفتر، ووصول عشرات الصحفيين العرب والأجانب لتغطية هذا الحدث”.