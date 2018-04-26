أبوظبي.. انطلاق مؤتمر “القدس.. المكان والمكانة” بمشاركة أكثر من 130 شخصية علمية وأدبية

انطلقت اليوم الخميس، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، فعاليات “مؤتمر القدس.. المكان والمكانة”، الذي ينظمه الاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب، واتحاد كتاب وأدباء الإمارات، بمشاركة أكثر من 130 شخصية علمية وأدبية.

وقال وزير التسامح الإماراتي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، خلال افتتاح المؤتمر، إن انعقاده يأتي في “ظروف دقيقة من تاريخ فلسطين ومدينة القدس، حيث تتصاعد مساعي تهويد المدينة المقدسة”.

وأكد نهيان، أن “دولة الإمارات تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وتدعم حصوله على حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها اعتبار القدس عاصمة أبدية لفلسطين”.

ودعا المشاركين إلى الخروج بتصورات واضحة، تُعيد قضية القدس إلى صدارة الاهتمام العربي باعتبارها قضية العرب الأولى، مؤكدًا أن دولة الإمارات ستظل داعمًا رئيسًا للشعب الفلسطيني.

المشاركون من رجال دين وشعراء ومثقفين، أشادوا بمبادرة أبوظبي لتنظيم هذا المؤتمر عن القدس، واحتضانه في هذا التوقيت بالذات.

يشار إلى أن مؤتمر “القدس.. المكان والمكانة”، سيشهد على مدار 3 أيام تنظيم ندوات فكرية تناقش مجموعة من المحاور السياسية، والثقافية، والتاريخية، للمدينة وتداعيات الاحتلال الصهيوني لها، إلى جانب إقامة معرض صور عن القدس، إضافة إلى أمسيات شعرية تنعشها كوكبة من الشعراء العرب.