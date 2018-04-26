محكمة عراقية تقضي بالإعدام والمؤبد بحق 10 داعشيات أجنبيات

قضت محكمة عراقية بالإعدام شنقًا حتى الموت والسجن المؤبد بحق 10 أجنبيات من جنسيات مختلفة ينتمين إلى تنظيم “داعش”.

وأعلن المتحدث باسم القضاء الأعلى العراقي عبد الستار البيرقدار، أن المحكمة الجنائية حكمت بإعدام 5 مدانات، منهن اثنتان يحملن الجنسية الأذرية، وثلاث أخريات من دولة قرغيستان لانتمائهن لتنظيم داعش الارهابي.

وأضاف البيرقدار في بيان صدر اليوم الخميس، أن أحكامًا بالسجن المؤبد صدرت بحق 5 مدانات بالإرهاب، منهن اثنتان يحملن الجنسية الروسية فضلًا عن مدانتين تحملان الجنسية الآذرية، وواحدة فرنسية الجنسية.

وأوضح أن المدانات اشتركن في عمليات إجرامية ضد القوات العراقية وساعدن عناصر تنظيم داعش، لافتًا إلى أن تلك الأحكام صدرت وفقًا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب العراقي.

وتأتي هذه الأحكام بعد إصدار أحكام مشابهة الشهر الماضي بحق 16 امرأة يحملن الجنسية التركية اتهمن بالانضمام لداعش، ومساندته في أعماله داخل العراق.

وتشير تقديرات أمنية إلى وجود 509 أجانب، بينهم 300 تركي، محتجزون في العراق بتهمة الانتماء للتنظيم مع 813 طفلًا.

وكانت الحكومة العراقية أعلنت الشهر الماضي عن إخضاعها للمتهمين الأجانب بالإرهاب إلى القوانين النافذة في البلاد، بمن في ذلك النساء المتهمات بالإرهاب.

وترفض دول غربية في تصريحات سابقة لمسؤوليها إعدام مواطنيها المتورطين بالانضمام إلى صفوف داعش، وتطالب بتسليمها إياهم للبت بمصيرهم، إذ قدّمت السفارة الألمانية في بغداد احتجاجًا رسميًا لوزارة الخارجية العراقية على قرار إعدام المتهمة الألمانية لمياء.