سوريا.. ما هي حيلة الأسد لبتر معارضيه دون سلاح؟

أصبح ملايين اللاجئين السوريين الفارين من بلادهم بسبب الحرب، مهددين بخسارة منازلهم التي تركوها وراءهم بصورة نهائية، بعد صدور مرسوم جديد أقره النظام السوري يصادر بموجبه المنازل الخالية من سكانها، فيما وصفت الخطوة بأنها “محاولة خبيثة” للقضاء على المعارضة.

وذكر مقال في صحيفة الغارديان البريطانية، نشرته اليوم الخميس وترجمته الـ”BBC” العربية، أن المرسوم رقم 10 يعطي مالكي المنازل لغاية العاشر من أيار/مايو المقبل ليقدموا عقود التملك إلى البلدية وإلا فإنهم سيخسرون ملكية هذه العقارات وتصادر من قبل الدولة.

ويشير المقال إلى أن نحو نصف سكان سوريا فروا من منازلهم خلال الصراع الدائر هناك منذ 7 سنوات، ويعيش نحو 6 ملايين سوري خارج البلاد فيما نزح 7 ملايين آخرين داخل سوريا.

وتابع أن أكثر من 100 ألف مدني نزحوا خلال الأسبوعين الماضيين من المناطق التي كانت تسيطر عليها جماعات المعارضة المسلحة حول دمشق ونقلوا إلى إدلب التي تخضع لسيطرة المعارضة.

ووفقًا للمرسوم الجديد، فإن أي شخص يحاول إعادة تسجيل ملكية منزله، يتوجب عليه الحصول في البدء على موافقة من أجهزة الأمن السورية والموجودة فقط في المناطق التي تسيطر عليها الدولة، ما يعني خسارة الفارين لمنازلهم، مع الأخذ في الاعتبار أن هؤلاء معرضون لخطر الاعتقال.

وتقول منظمة العفو الدولية إن الخطوة تعد “محاولة من حكومة الأسد للاستفادة بكل سخرية من تهجير ملايين المواطنين من منازلهم”، وطالبت بضرورة حماية ممتلكات السوريين خارج البلاد.

بدورهم وصف معارضون يعيشون خارج سوريا هذه الخطوة بأنها طريقة لتفريغ البلاد من جميع المناوئين لحكم الأسد.