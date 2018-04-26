فتح: حماس مسؤولة عن أي اعتداء على أعضاء المجلس الوطني

حملت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، حركة “حماس” وقادتها، مسؤولية أي اعتداء على أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني.

جاء ذلك في بيان صادر عن الحركة، قالت فيه إن “تداعيات أي اعتداء ستكون واسعة”.

وأضاف البيان: “تستنكر فتح بيانًا صادرًا عن حركة حماس، يهدد كل من يشارك في جلسة المجلس الوطني الفلسطيني من غزة، من خلال نشر ما يسمونه بقائمة العار أو الدعوة لمنعهم بالقوة”.

وتعقد اجتماعات المجلس الوطني في 30 نيسان/ أبريل الجاري، برام الله، في ظل مقاطعة من جانب حركتي حماس والجهاد الإسلامي، إضافة إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية، الأربعاء، أن 30 من أعضاء المجلس الوطني في غزة غادروا إلى رام الله الأربعاء عبر معبر “إيريز” الخاضع لسيطرة إسرائيل.‎

والمجلس الوطني هو أعلى سلطة تشريعية تمثل الفلسطينيين داخل وخارج فلسطين، ويتكون من 750 عضوًا، ومن صلاحياته وضع برامج منظمة التحرير السياسية، وانتخاب لجنة تنفيذية ومجلس مركزي للمنظمة.