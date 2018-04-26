مسؤول ليبي يتعهد بإعادة مغاربة محتجزين إلى بلدهم قبل رمضان

قال رئيس “فرع طرابلس طريق السكة لمكافحة الهجرة غير الشرعية”، عبد الناصر حرام، إن السلطتان الليبية والمغربية تنسقان “بشكل كبير” لاستخراج وثائق سفر للمغاربة المحتجزين في ليبيا، بغية إعادتهم إلى بلدهم قبل شهر رمضان المقبل.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من السفارة المغربية لدى تونس للمركز، اجتمع خلالها بالمسؤول الليبي لتدارس موضوع المغاربة العالقين في ليبيا، بعد محاولة أغلبهم الهجرة بشكل غير شرعي إلى أوروبا.

وتنظم عائلات المحتجزين احتجاجات بين الفينة والآخرى أمام وزارتي الخارجية والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، للمطالبة بإعادتهم إلى المغرب.

وسبق أن أعادت السلطات المغربية مئات الشبان الذين كانوا عالقين في ليبيا.