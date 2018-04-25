قائمة انتخابية عراقية ترفع صورة قاسم سليماني

رفعت كتلة صادقون المنضوية في ائتلاف الفتح، الذي يضم ميليشيات الحشد الشعبي بالعراق، لافتة لحملتها الانتخابية مع دمج صورة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني.

وظهر في الصورة زعيم كتلة صادقون والأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، إلى جانب قاسم سليماني في لافتات كبيرة للدعاية الانتخابية العراقية وسط العاصمة الإيرانية طهران.

كما يظهر في الجانب الأيمن من صورة الخزعلي المرشح عن قائمته نعيم العبودي، وهو المتحدث باسم عصائب أهل الحق.

وتؤكد هذه اللافتات أن قائمة الفتح الذي يتزعمها الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري مدعومة من الحرس الثوري الإيراني الذي يتطلّع لوصول العامري إلى رئاسة الحكومة العراقية المقبلة.

وتعد قائمة الفتح من أبرز القوائم المنافسة لائتلاف النصر بزعامة العبادي.

وفي سياق متصل، أعلن قيس الخزعلي، أمس الثلاثاء، خلال مهرجان لقائمة الفتح، أن مرشحهم الأول لرئاسة الحكومة هادي العامري وتحالف الفتح سيكون له تأثير كبير باختيار رئيس الوزراء المقبل، نافيًا وجود “فيتو من قبل المرجع الشيعي علي السيستاني على العامري لتولي رئاسة الحكومة المقبلة”.

وكشف الخزعلي عن دعم لقرار فضّ التحالف بين قائمة الفتح بزعامة العامري وائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، معتبرًا أن “هذا التحالف سيضر بقائمة الفتح في نتائج الانتخابات”.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية العراقية في 12 آيار/مايو المقبل داخل البلاد، على أن تجرى يومي 10 و11 من الشهر ذاته للعراقيين المقيمين في الخارج.