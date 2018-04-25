“الدول الضامنة” تعقد اجتماعًا حول سوريا

قال مصدر في وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء، إن وزراء خارجية الدول الضامنة لمسار أستانة، سيعقدون اجتماعًا بشأن سوريا، في العاصمة موسكو السبت المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية “تاس” عن مصدر لم تسمه أنه “من المقرر عقد اجتماع بين وزراء خارجية روسيا سيرغي لافروف، وتركيا مولود جاويش أوغلو، وإيران محمد جواد ظريف، بشأن التسوية في سوريا السبت، في موسكو”.

وأشارت الوكالة إلى أن المفاوضات السابقة بين كبار دبلوماسيي الدول الثلاث الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا جرت في العاصمة الكازاخية أستانة، منتصف آذار/مارس الماضي.

وفي 4 نيسان/أبريل الجاري، عقدت قمة ثلاثية مغلقة حول سوريا، بمشاركة رؤساء تركيا رجب طيب أردوغان، وروسيا فلاديمير بوتين، وإيران حسن روحاني.

وعقدت القمّة في المجمّع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة، بعد أكثر من 4 أشهر من قمّة مماثلة عقدت بمدينة سوتشي الروسية 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

وأكّد البيان الختامي للقمة الأخيرة على استمرار وقف إطلاق النار بسوريا، والكف عن انتهاكه وعلى وحدة التراب السوري.

وفي 16 آذار/مارس الماضي، اجتمع وزراء خارجية الدول الثلاث في أستانة، لإجراء تقييم مخرجات المسار السلمي، اتفقوا من خلاله على عقد الجولة المقبلة منتصف أيار/مايو المقبل.