استشهاد صحفي فلسطيني أُصيب على حدود غزة

قالت وزارة الصحة إن صحفيًا فلسطينيًا استشهد اليوم الأربعاء متأثرًا بجروح أُصيب بها على حدود قطاع غزة قبل أسبوعين.

وأعلنت الوزارة في بيان لها “استشهاد الزميل الصحفي أحمد أبو حسين (24 عامًا) متأثرًا بإصابته”.

وكان أبو حسين قد نُقل قبل أيام من قطاع غزة إلى مستشفى رام الله الحكومي بسبب خطورة إصابته وتم نقله بعد ذلك إلى مستشفى داخل إسرائيل.

وأوضحت وزارة الصحة أن “أبو حسين” أصيب بالرصاص الحي من النوع المتفجر في البطن.

ونعت نقابة الصحفيين أبو حسين وقالت إنه “أصيب أثناء تغطيته أحداث مسيرات العودة يوم الجمعة” الماضية.

ومع استشهاد أبو حسين يرتفع عدد الصحفيين الذين استشهدوا منذ انطلاق مسيرات العودة على حدود قطاع غزة منذ الثلاثين من الشهر الماضي إلى اثنين.