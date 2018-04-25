ليبيا.. المدعي العام العسكري بحكومة “الوفاق” يفر من خاطفيه

تمكّن المدعي العام العسكري في حكومة الوفاق الوطني الليبية، اللواء مسعود أرحومة، من الهروب من خاطفيه، بعد أكثر من شهر على اختطافه من قبل مجموعة مسلحة بالعاصمة طرابلس، وفق إعلام محلي.

ونقلت وسائل إعلام ليبية عن عائلة أرحومة، قولها إن الأخير تمكّن، فجر اليوم الأربعاء، من الفرار من خاطفيه، وتوجه إلى مكان آمن في مدينة الرجبان (162 كم جنوب غرب طرابلس).

ولم يصدر أي بيان رسمي من قبل حكومة الوفاق حول عملية اختطاف أرحومة، أو هروبه من خاطفيه.

وفي 15 مارس/آذار الماضي، ذكرت وسائل إعلام ليبية، أن مجموعة مسلحة اختطفت أرحومة من أمام منزله، في منطقة صلاح الدين جنوب غربي العاصمة طرابلس.

ولم تعلن أي جهة، آنذاك، مسؤوليتها عن عملية الاختطاف.