الداخلية اللبنانية تأمر باستدعاء مسؤول بلدي بلبنان سلم مفتاح كسروان لمرشح حزب الله

أمر وزير الداخلية والبلديات اللبناني ​نهاد المشنوق الأربعاء​، محافظ جبل ​لبنان​ القاضي محمد مكاوي باستدعاء رئيس اتحاد بلديات ​كسروان​ الفتوح رئيس بلدية ​جونيه​ ​جوان حبيش​، على خلفية تقديمه مفتاح بلديات كسروان إلى مرشّح حزب الله للانتخابات النيابة في جبيل ​حسين زعيتر​، لسؤاله عن ظروف تقديم المجسّم المفتاح، وعن ما إذا كان صدر قرار عن مجلس الاتحاد بهذا الخصوص.

وكان زعيتر قدم المفتاح إلى أمين عام حزب الله حسن نصر الله، الذي بدوره قام برد المفتاح قائلًا، إن “مفتاح جبيل وكسروان يجب أن يبقى عند الرئيس عون وبكركي، وما قام به حبيش خطوة رمزية فلا داعي للمزايدات”.

أمّا حبيش، فقد نفى عبر أحد المواقع الإخبارية المحلية، أن يكون استدعي للاستجواب، قائلًا إنّ “الموضوع انتهى وما حدث قد حدث، وأنا لم أكن على علم مسبق بتسليم المفتاح، والأمر حصل من دون إذن مني”.

وشدد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية في بيان صدر عنه الأربعاء، على أنّه “لا علاقة للنعرات الطائفية بالأمر، كما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام”.