بعد مطالبتها بالتمكين.. حماس تشنُ هجوماً لاذعا على رامي الحمدالله‎

هاجمت حركة حماس رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله بعد التصريحات التي أطلقها مطالباً إياها بالتمكين وتسليم قطاع غزة في ظل الوضع الاستثنائي الذي تمر به القضية الفلسطينية.

وقال الناطق الرسمي باسم حركة حماس فوزي برهوم في تدوينة له على حسابه فيس بوك :”إذا كانت فضيحة فندق الملينيوم في رام الله قد شكلت للدكتور رامي الحمد الله أزمة كبيرة، فليغسل هذا العار بعيدا عن حماس فليس لدينا فائض وقت لإعادة تدوير القاذورات” .

جاء رد برهوم بعد تصريحات الحمدالله، والتي اعتبر فيها أن عقلية حركة حماس عفا عليها الزمن، ولن تكون هناك دولة في قطاع غزة بإدارة حماس، وأن حكومته يجب أن تتسلم كل الملفات الفلسطينية بغزة دون تباطؤ أو تسويف.

وادعى الإعلام العبري في وقت سابق ، أن فضيحة كبيرة قد تطيح بحكومة الحمدالله، بعد مقتل شاب فلسطيني، قام بتصويره في وضع يخدشُ الحياء مع سكرتيرته الخاصة في فندق برام الله، وهو ما نفته الحكومة الفلسطينية برئاسة الحمدالله، مطالبة بتحري الدقة وتجنب الإشاعات الإسرائيلية .