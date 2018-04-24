روسيا: إسقاط أهداف جوية “مجهولة” قرب قاعدة حميميم

أعلن ممثل عن قاعدة “حميميم” الروسية في سوريا، أن وسائط الدفاع الجوي الروسية أسقطت، مساء الثلاثاء، أهدافًا جوية مجهولة فوق القاعدة، وفق وكالة “سبوتنيك” للأنباء.

ونقلت الوكالة عن ممثل القاعدة (لم تسمه)، إن وسائط مراقبة المجال الجوي للقاعدة العسكرية الروسية حميميم، رصدت أهدافًا جوية صغيرة الحجم على بعد من القاعدة الجوية.

وأضاف الممثل أنه “تم تدمير جميع الأهداف الجوية بالأسلحة النارية المضادة للطائرات”.

وأكد أن “الحادث لم يسفر عن إصابات أو أضرار مادية بالقاعدة العسكرية”.

من جهتها ذكرت قناة “روسيا اليوم” أن حسابات على موقع “تلغرام” أوردت في وقت سابق بأن مسلحين شنوا هجومًا على قاعدة “حميميم”، باستخدام طائرات قتالية مُسيرة ومزودة بقنابل، وتم إسقاطها من قبل وسائط الدفاع الجوي التابعة للقاعدة.