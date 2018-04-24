اغتيال مسؤول بمفوضية الانتخابات في إقليم كردستان

اغتال مسلحون مجهولون مسؤولًا في مفوضية الانتخابات الكردية في أربيل، عاصمة إقليم كردستان، شمال العراق.

وقالت شبكة “رووداو” الكردية، إن “مدير عام الدائرة الإدارية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان، فارس محمد، اغتيل عندما كان يقود سيارته بالقرب من (فاملي مول) في مدينة أربيل على يد مجهولين”.

بدورها، أوضحت شرطة أربيل، أن “الحادثة لا تتعلق بمنصب محمد في مفوضية الانتخابات، بل إثر خلافات اجتماعية”، معلنة اعتقال عدة أشخاص في وقت سابق على خلفية تلك الخلافات.

وفارس محمد، هو أحد مقاتلي قوات البيشمركة الكردية سابقًا، وينضوي في صفوف حزب الرئيس العراقي السابق جلال الطالباني.

وتتمتع أربيل، عاصمة إقليم كردستان، بوضع أمني مستقر نسبيًا، حيث تسيطر قوات “الأسايش” الكردية على أمن المدينة من الداخل، فيما تقف قوات البيشمركة على حدود المدينة الخارجية لحمايتها.

وخلال الفترة الأخيرة، شهدت مناطق كردستان حوادث اغتيال عدة لكرد معارضين للنظام الإيراني، حيث أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض الشهر الماضي العثور على أحد قيادييه البارزين مقتولًا في السليمانية قرب الحدود مع إيران.