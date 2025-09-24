"الأرض القاحلة".. الإعلام العبري يعلن حربا غير مسبوقة ضد الأمم المتحدة

شنّ الإعلام العبري حربًا دعائية ضد منظمة الأمم المتحدة، بعد سلسلة اعترافات دول كبرى في مقدمتها فرنسا وبريطانيا بدولة فلسطينية مستقلة.

واستهلت صحيفة "معاريف" مساهمتها في الحملة باستعارة عبارة دافيد بن غوريون في 29 مارس/ آذار 1955، التي وصف فيها المنظمة الأممية بـ"الأرض القاحلة".

وورد وصف بن غوريون في جلسة نقاش حكومية، طالب خلالها - وكان وزيرًا للدفاع في حكومة موشي شاريت - بـ"احتلال قطاع غزة، وعزل مصر عن إدارتها".

مفارقات زمنية

وأشارت "معاريف" إلى المفارقة الزمنية بين الماضي والحاضر، موضحة أن "الأمم المتحدة التي رفضت مقترح بن غوريون عام 1955، هي ذاتها التي تعارض عمليات إسرائيل العسكرية في القطاع بعد مرور 70 عامًا".

وعادت "معاريف" إلى بدايات حركة حماس، مشيرة إلى انطلاقها خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى في جباليا شمال قطاع غزة عام 1988، وكانت بمثابة عصابة محلية لم تكتف بإلقاء الحجارة والصخور على الجيش الإسرائيلي، بل عملت بتوجيه من مؤسسها، أحمد ياسين على اختطاف جنود إسرائيليين.

وعزت الصحيفة خطأ مواجهة حركة حماس خلال العقود الماضية إلى "غياب السلوك السياسي الحقيقي في إسرائيل، وأخطاء جميع الحكومات اليمينية واليسارية، وهو ما منح حماس فرصة التمدد وتعاظم القوة بشكل كبير".

ريفييرا الشرق الأوسط

ولترسيخ ادعاء تل أبيب هامشية عمل المنظمة الأممية، قال المحلل آفي أشكنازي إن "الأمم المتحدة لم تعد منشغلة إلا بترميم مقرها الواقع في الجادة الأولى بمانهاتن، الذي كلَّف العالم، وفقًا لدونالد ترامب، مقاول التجديدات ومطور العقارات، حوالي 2.4 مليار دولار".

وتابع الكاتب: "في الحقيقة، كان وزير الخزانة الأمريكي يستطيع من خلال هذا المبلغ إنشاء "مجمع سكني ضخم" في غزة، أو السماح ببناء ممشى يحمل اسم ترامب على ساحل القطاع مستقبلًا".

واعتبرت الصحيفة العبرية الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على مسرح الأمم المتحدة أمس الثلاثاء، بمثابة "عزل لإسرائيل، وتشديد الخناق الدبلوماسي المفروض عليها"، زاعمة تضافر رؤساء دول أوروبا وأستراليا والدول العربية المعتدلة على مهاجمة إسرائيل.

تعثر ترامب

ودخلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على خط استهداف الأمم المتحدة، مستغلة تعثر الرئيس الأمريكي عند صعود السلالم المتحركة، للوصول إلى قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء، ودعت إلى التحقيق فورًا مع القائمين على إدارة المبنى، والتأكد من أن الحادث لم يكن متعمدًا.

المفارقة أن البيت الأبيض، وطواقم حراسة الرئيس ترامب السرية، تحالفوا مع دعوة الصحيفة العبرية، وشرعوا في إجراء تحقيقات عاجلة حول الحادث.

وبينما لم تسفر التحقيقات عن نتائج أولية نظرًا لضيق الوقت، استبق مراسل الصحيفة العبرية دانيال أدلسون الجميع، وادعى أن "موظفي الأمم المتحدة تعمدوا المزاح عند تعطيل السلالم المتحركة في المقر الرئيسي خلال صعود ترامب".