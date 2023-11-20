مسؤول يمني يكشف لـ"إرم نيوز" تفاصيل حول السفينة المختطفة

كشف متحدث عسكري يمني، معلومات وتفاصيل حصرية لـ"إرم نيوز"، تتعلق بسفينة الشحن التجارية "غالاكسي ليدر"، التي أعلنت ميليشيا الحوثي في اليمن، الاستيلاء عليها في البحر الأحمر.

ووفقًا للمتحدث الرسمي باسم القوات اليمنية المشتركة العميد وضاح الدبيش، فإن "السفينة جرى اقتيادها عقب الاستيلاء عليها، إلى سواحل محافظة الحديدة شمال غرب اليمن، وترسو حاليًّا في غاطس ميناء رأس عيسى الخاص باستقبال وتصدير ناقلات المشتقات النفطية والوقود، في مديرية الصليف شمال غرب المحافظة".

وأفاد الدبيش، بأن السفينة كانت تقلّ على متنها "نحو 5500 سيارة، غالبيتها سيارات ذات طراز حديث، وتعمل عن طريق الكهرباء".

وبخصوص طاقم السفينة، أشار إلى أن "طاقم السفينة يتكون من 52 شخصًا، يتوزعون بين قادة السفينة (القبطان وفريقه المساعد) ومن الملاحين والمهندسين والفنيين وعمّال آخرين، وتتنوع جنسياتهم بين دول عدة، إذ يتواجد فيها من شرق آسيا ومن الهند وفيتنام وبنغلاديش وبنما والبهاما، فيما تعود جنسية قيادة السفينة لليونان".