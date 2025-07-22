بعد ضغوط أوروبية.. إسرائيل تعيد الكهرباء لمحطة تحلية مياه بغزة

قررت الحكومة الإسرائيلية إعادة التيار الكهربائي لمحطة تحلية مياه في غزة، وفق ما كشفت عنه القناة 14 العبرية.

جاء ذلك بعد ازدياد الضغوط على حكومة تل أبيب من قبل دول أوروبية، نتيجة الأوضاع الكارثية التي يعانيها القطاع.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع، أن تقوم إسرائيل خلال الساعات المقبلة بربط خط كهرباء "كيلا" بوسط قطاع غزة، والذي يغذي محطة تحلية المياه في دير البلح بالكهرباء.

وكانت إسرائيل قد قطعت إمدادات الكهرباء بناء على اقتراح قدمه وزير الطاقة وعضو مجلس الوزراء إيلي كوهين في وقت سابق.

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وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية أمرت بتجديد خط كهرباء واحد إلى قطاع غزة، لصالح محطة تحلية المياه في خان يونس.

وجاء هذا القرار إثر ضغوط دولية على إسرائيل في ضوء الوضع الإنساني المنهار في القطاع.

وحسب القناة 14، توفر محطة تحلية مياه البحر في خان يونس، التي أنشئت في عام 2017 بتمويل من اليونيسف لصالح سلطة المياه الفلسطينية، مياه الشرب لمناطق دير البلح وخان يونس ومنطقة المواصي.



وتبلغ القدرة الإنتاجية الكاملة للمنشأة نحو 18 ألف متر مكعب يوميًّا، ولكن بسبب نقص الطاقة بعد انقطاع إمدادات الكهرباء من إسرائيل، والذي وقعه وزير الطاقة إيلي كوهين في مارس/آذار الماضي، تم إغلاق محطة الطاقة المحلية، لعدم القدرة على تشغيل المولدات أو أنظمة الطاقة الشمسية، وبالتالي انخفض الإنتاج إلى نحو 2000 متر مكعب فقط.

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بناءً على قرار مجلس الوزراء السياسي والأمني في نقاش عُقد بتاريخ 5 يوليو/تموز 2025، أصدر رئيس الوزراء توجيهاته بإعادة فتح خط كهرباء "كيلا" لتشغيل محطة تحلية المياه بكامل طاقتها. وطُلب من وزارة الطاقة تكليف شركة كهرباء إسرائيل بربط الخط.

ومن المتوقع أن تستأنف المحطة إمداد قطاع غزة بحوالي 18,000 متر مكعب من مياه الشرب يوميًّا، وهي خطوة من شأنها أن تُخفف النقص في المياه بشكل كبير.

مع ذلك، تم التأكيد على عدم وجود أي تغيير في التوجيه العام بعدم استئناف إمداد قطاع غزة بالكهرباء من خطوط الكهرباء المتبقية من إسرائيل.