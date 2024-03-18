الجيش الأردني يوضح سبب تحليق مقاتلاته قرب الحدود مع سوريا

وضح الجيش الأردني في بيان أصدره بوقت متأخر مساء الأحد، سبب تحليق مقاتلات تابعة له بالقرب من الحدود مع سوريا.

وقال الجيش الأردني في بيان، إن طائرات سلاح الجو الملكي تحركت مساء الأحد، استجابة لإنذار من أجهزة الرادار رصدت تحركات جوية غير معروفة المصدر شمالي المملكة.

وأضاف الجيش في بيان نشر على موقعه أن "طائرات سلاح الجو الأردني تأكدت من سلامة الأجواء الأردنية وعدم وجود تهديد، قبل أن تعود لقواعدها".

وطالب البيان المواطنين بعدم تداول شائعات "من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع".

وكانت طائرات أردنية حلقت فوق الحدود مع سوريا، فيما قالت صفحات ووسائل إعلام سورية أنها تزامنت مع دوي انفجارات بمحيط معبر نصيب الحدودي الذي يقابله معبر جابر على الجانب الأردني.

وقالت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي إن قصفا جويا استهدف ريف درعا الشرقي.

كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان إن انفجارا عنيفا هز ليل الأحد/ الإثنين، ريف درعا الشرقي، قرب الحدود بين سوريا والأردن.