تسليم مفتاح “كسروان” إلى حسن نصر الله يثير موجة احتجاجات في لبنان (فيديو)

ما تزال أصداء تسليم مفتاح كسروان الفتوح لمرشح حزب الله في جبيل حسين زعيتر، تتفاعل في لبنان مثيرة موجة من الاحتجاجات.

وتداولت وسائل الإعلام مؤخرًا فيديو يظهر رئيس بلدية جبيل في لبنان، جوان حبيش، وهو يسلم باسم بلديات منطقة كسروان الفتوح مفتاح جبيل لمرشح حزب الله في جبيل حسين زعيتر، ليسلمه بدوره إلى أمين عام حزب الله حسن نصر الله.

وجاءت ردود الفعل متضاربة حيال هذا الفيديو، كما في محيط حلفاء حزب الله التقليديين الموالين للرئيس ميشال عون (التيار الوطني الحر)، وكذلك في أوساط خصومه السياسيين، حيث تسبب بردود فعل مستنفرة ذات طابع طائفي.

وأكد النائب اللبناني السابق فارس سعيد في تغريدة عبر “تويتر”، اعتراضه على “تسليم الشيخ حسين زعيتر مفتاح كسروان الفتوح ليسلمه بدوره إلى السيد حسن نصرالله”، موجهًا اللوم لرئيس بلدية جبيل، قائلًا: إن “الشيخ جوان يعرف أننا لن نسلّم مفتاح بيتنا إلا لله. مفاتيحنا مع حريصا ومار شربل ومع القانون والدولة والجيش فقط”.

كما نظم حزب الكتائب اللبنانية، وقفة احتجاجية، مساء الأحد، أمام الصرح البطريركي في بكركي، بمشاركة النائب نديم الجميل، ومرشح حزب الكتائب عن المقعد الماروني في كسروان شاكر سلامة، ورئيس إقليم كسروان الكتائبي بشير مراد، وعضو المكتب السياسي سامي خويري، وكان في استقبالهم عند باب الصرح الأب جان مارون قويق.

وفي أعقاب الاحتجاجات، صدر بيان عن مكتب حبيش ورد فيه: “بحضور عدد من رؤساء البلديات في كسروان الفتوح بمعرض وضع حجر أساس لمبنى بلدية المعيصرة وافتتاح مركز الإمام علي الثقافي وتوقيع كتاب عن تاريخ المعيصرة وعند انتهاء كلمة رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح جوان حبيش، طلب منه رئيس بلدية المعيصرة زهير عمرو تقديم درع باسم البلدية إلى السيد حسن نصرالله تبين أنه مجسم مفتاح باسم قضاء كسروان الفتوح… وقد فوجئنا بذلك وتفادينا الرد حرصًا على المقامات والمكان وانتهى الأمر”.

وأضاف البيان أيضًا: “مع التعبير عن احترامنا لمقام السيد حسن نصرالله بما يمثل من قيم ومن قناعات عبّر عنها أخيرًا في العبور نحو الدولة، إن كسروان الفتوح هي لأبناء كسروان وقلبها مفتوح لكل اللبنانيين الشرفاء”.