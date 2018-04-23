أسرى غزة لدى الاحتلال يحتجون ضد قطع رواتبهم من السلطة

احتج أسرى قطاع غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، ضد قطع رواتبهم، والمخصصات المتعلقة بهم، من قبل الرئاسة الفلسطينية، واصفين الخطوة بـ”طعنة تفوق كل محاولات الاحتلال للنيل من عزيمتهم في السنوات الماضية”.

وقال الأسرى في بيان صحفي مساء اليوم الإثنين: “لقد كان لقطع رواتبنا ومستحقاتنا وقع الصدمة علينا، فلم يدر في خلدنا أن تمس أرزاق أطفالنا وأهلنا ثمنًا لخلافات سياسية، لذلك فإننا نؤكد أننا سنشرع في سلسلة من الخطوات والفعاليات لصون حقوقنا، على أمل أن يتراجع من اتخذ هذا القرار الظالم”.

وأكد الأسرى أنهم سيبدؤون في خطوات وفعاليات تهدف إلى الحفاظ على حقوقهم، معربين عن أملهم “في أن يتراجع من أخذ هذا القرار، وأن يُغلب صوت التعقل والمسؤولية، وأن يتعالى كل مسؤول وكل طرف عن قضية المس بحقوق الأسرى”.

وفي السياق نفسه، طالب الأسير الفلسطيني المحرر، ماجد شاهين، بـ”استبعاد الأسرى وعائلات الشهداء من كل المناكفات السياسية الدائرة بين الرئاسة الفلسطينية وحركة حماس”، داعيًا إلى “تقدير ظروف الأسرى بالتخفيف عنهم وليس بعقابهم”.

وقال شاهين لـ “إرم نيوز”: “أنا كنت أسيرًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ولم يكن شيء يقلقني إلا مستقبل وحياة أبنائي في الخارج، وكيف يمارسون حياتهم، فكيف إذا تم عقاب الأسرى من خلال الرواتب التي تسد احتياجات عوائلهم في ظل غياب المعيل”.

وتابع شاهين: “الأسرى قضوا زهرة شبابهم في سجون الاحتلال والقيد يلفهم، ليست هكذا تكون مكافأة صبرهم في الأسر، ينبغي أن نستبعد ملف الأسرى كونه أحد الثوابت، من كل المناكفات السياسة التي أصبحت وبالًا على الشعب الفلسطيني”.