رفع أسماء 14 إخوانيًا من قوائم الكيانات المحظورة في مصر

أصدرت محكمة النقض في مصر، اليوم الاثنين، حكمًا برفع أسماء 14 إخوانيًا من قوائم الكيانات المحظورة في البلاد.

وقبلت محكمة النقض، وهي أعلى هيئة قضائية في مصر ، الطعن المقدم من 14 إخوانيًا على قرار إدراجهم في قوائم الكيانات المحظورة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث شغب بنى سويف”.

وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة ضد المتهمين بالقضية رقم 143 كلى بنى سويف والمقيدة برقم 512 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.

وكان المتهمون بالقضية قد تقدموا بطعن أمام محكمة النقض ضد القرار الصادر ضدهم من محكمة جنايات القاهرة العام الماضي بإدراجهم على قوائم الكيانات المحظورة لمدة 3 سنوات.

وكانت محكمة النقض قد أوصت في منتصف مارس الماضي برفع أسماء 296 عضوًا في الإخوان، بينهم قيادات بارزة، من “قائمة الكيانات المحظورة” بعد أشهر من إدراجهم رسميًا.