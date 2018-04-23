سوريا.. فيديو مسرّب لقيادي كردي يثير ضجة على مواقع التواصل

أثار مقطع فيديو مسرب يظهر حديثا بين القيادي الكردي السوري فؤاد عليكو وبين فتاة مجهولة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا “فيسبوك”.

وعليكو، الذي يقيم في أسطنبول، هو قيادي في المجلس الوطني الكردي السوري وعضو اللجنة الرئاسية في الائتلاف السوري المعارض.

ويظهر عليكو في مقطع الفيديو وهو يتودد للفتاة التي تقيم في ألمانيا، ويدعوها لزيارة أسطنبول.

واللافت أن القيادي الكردي السوري لم ينكر صحة الواقعة، بل نشر توضيحا في حسابه على فيسبوك قال فيه إن المحادثة جرت مع الفتاة التي تدعى نسرين “بعد إلحاح كتابي منها، فحاولت أن أفهم ماتريده مني ومع أي جهة تعمل”.

وسعى عليكو في توضيحه إلى تسييس الموضوع، إذ اتهم حزب الاتحاد الديمقراطي السوري بالوقوف وراء هذه الضجة.

وهاجم ناشطون أكراد عليكو، وشاركوا المقطع على صفحاتهم في فيسبوك.

يشار إلى أن عليكو(68) عاما عمل في التنظيمات السياسية الكردية السورية منذ شبابه، وتدرج في الهرم التنظيمي لحزب يكيتي (الوحدة) الكردي السوري حتى أصبح عضواً في اللجنة السياسية، وأصبح سكرتيراً عاما للحزب بين عامي 2007 ـ 2010.

وانتخب عضوا في البرلمان السوري في الدورة التشريعية 1990 ـ 1994 .

وينشط عليكو، حاليا، ضمن صفوف المعارضة السورية، وهو يشارك في عداد وفد المعارضة في مؤتمرات جنيف بخصوص الملف السوري.

ويقيم القيادي الكردي في تركيا ويؤيد وجهة نظرها حيال الملف السوري، كما أنه على خلاف مع سياسات وحدات حماية الشعب الكردية التي تتهمها أنقرة بـ”الإرهاب”.