الغنوشي يعرض على “نداء تونس” تقاسم الحكم بعد الانتخابات البلدية

أعلن رئيس حركة “النهضة” التونسية، راشد الغنوشي، اليوم الأحد عن استعداد حركته لتقاسم الحكم مع حركة “نداء تونس” بعد الانتخابات البلدية المرتقبة يوم 6 مايو/أيار المقبل، و ذلك رغم إعلان الحزب الحاكم في تونس خلال الآونة الأخيرة فكَّ ارتباطه مع الحركة الإسلامية.

و قال الغنوشي خلال تصريحات صحفية إن “المشرع التونسي حددَّ مسبقًا إطارًا توافقيًا وديمقراطيًا لم يعد يسمح لحزب واحد بأن يعمل بمفرده، بما يكرّس نهج التوافق باعتباره ضمانة الاستقرار، والتنمية في البلاد”، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية التونسية.

ويأتي إعلان الغنوشي عن رغبته في التحالف مع حزب الرئيس الباجي قائد السبسي، في وقت أعلن فيه “نداء تونس” عمّا قال إنها قطيعة بينه وبين النهضة.

وكان “نداء تونس” قد أكد بعد فترة وجيزة من فشله في الانتخابات الجزئية الأخيرة في ألمانيا، عن فك الارتباط مع النهضة، والانتقال من مرحلة “التوافق” إلى “التنافس الانتخابي”.

و أكد القيادي البارز في حركة “نداء تونس”، برهان بسيس، في أول تعليق لحزبه على تصريحات الغنوشي، أن حركته “ترفض مبدئيًا” الاقتراح الذي عرضه رئيس حركة النهضة التونسية، واصفًا إياه بـ”المناورة السياسية” للتشويش على الانتخابات البلدية.

و أكد بسيس خلال تصريحات خاصة لـ “إرم نيوز” أن عرض الغنوشي “ليس فقط سابقًا لأوانه، بل إنه أيضًا غير معقول، و غير مقبول”، بحسب تعبيره.