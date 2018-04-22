رفع أسماء 45 شخصية من قوائم الإرهاب في مصر

أصدرت محكمة النقض “أعلى هيئة قضائية في مصر“، اليوم الأحد، حكمًا برفع أسماء 45 متهمًا من قوائم الإرهاب.

وقضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من 45 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية استهداف محطات وأبراج الكهرباء”، وإلغاء القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدراج أسمائهم على قوائم الإرهابيين.

كما قضت المحكمة بإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى خلال الفترة المقبلة.

وكان المتهمون في القضية قد تقدموا بطعن حمل رقم (18 لسنة 87) على قرار إدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أدرجت المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية استهداف محطات وأبراج الكهرباء” بمنطقتي الرحاب والتجمع الخامس شرق العاصمة القاهرة، عقب ثورة 30 يونيو 2013، على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات في القضية.