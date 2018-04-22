العبادي: نفذنا ضربة في سوريا وطائراتنا تلاحق داعش خارج الحدود‎

كشف متحدث بإسم الجيش العراقي اليوم الأحد تفاصيل وحصيلة ضربة نفذتها طائات عراقية مؤخرا ضد أهداف تابعة لتنظيم داعش في سوريا.

وقال متحدث باسم الجيش العراقي:” إن 36 مسلحا من مقاتلي التنظيم لقوا حتفهم في ضربة جوية نفذها سلاح الجو العراقي في سوريا يوم الخميس الماضي.”

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قال في وقت سابق اليوم، إن :”سلاحنا الجوي يلاحق الإرهابيين خارج الحدود”، مؤكدًا أنها الذراع الذي كان سندًا وعونًا وشريكًا أساسيًا في النصر على الإرهاب وعودة الأمن والاستقرار.

جاء ذلك في بيان لمكتبه، هنأ فيه العبادي قيادة ومنتسبي القوة الجوية العراقية بالذكرى الـ 87 لتأسيسها.

وقال العبادي في البيان: “أتقدم بأحر التهاني وخالص التبريكات إلى قيادة ومنتسبي القوة الجوية- الذراع التي كانت سندًا وعونًا وشريكًا اساسيًا في النصر الذي تحقق، وكانت لها اليد الطولى في النيل من الإرهاب وتأمين غطاء جوي لقطاعاتنا العسكرية”.

وأضاف العبادي: “وفي الوقت الذي نستذكر فيه هذه المناسبة السعيدة على العراقيين، فإننا نستذكر معها المواقف البطولية لصقور الجو الشجعان والتضحيات الكبيرة التي قدموها، والتي بفضلها عادت مدننا وعمّ الأمن والاستقرار ربوع بلدنا الحبيب”.

وبيّن أن “القوة الجوية تلاحق، اليوم، الإرهابيين وتوجه لهم الضربات خارج الحدود؛ لتأمين البلد من شرورهم ومخططاتهم”.

وتابع العبادي، أن “سلاح الجو سيبقى محط فخر واعتزاز لجميع العراقيين؛ لما قدمه ويقدمه من بطولات أبهرت العالم وأعادت لسلاحنا الجوي هيبته ومكانته”.

وأعلنت بغداد، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استعادتها الأراضي التي سيطر عليها التنظيم صيف 2014، وتبلغ نحو ثلث مساحة العراق في شمالي وغربي البلاد.