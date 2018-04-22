مقتل قيادي حوثي بالجوف والقوات اليمنية تواصل تقدمها في البيضاء

‏واصلت قوات الجيش اليمني، اليوم الأحد، تقدمها في تحرير منطقة اليَسبل ‏الإستراتيجية ‏الواقعة بين مديريتي قانية والوهبية ‏في محافظة البيضاء، فيما لقي المسؤول في ميليشيا الحوثي عن زراعة الألغام ‏والعبوات ‏الناسفة ‏مصرعه بنيران الجيش ‏اليمني خلال معارك عنيفة بجبهة ‏المصلوب غرب محافظة الجوف.‏

وعلى الصعيد الميداني، نقل الموقع الرسمي للقوات المسلحة اليمينة” 26 سبتمبر” عن مصدر عسكري، أن التقدم المحرز جاء عقب ‏شن الجيش هجومًا واسعًا على مرتفعات ‏العُر ‏ومسعودة وتمكن من تطهير ما تبقى من جيوب ‏ومواقع كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي ‏المدعومة من إيران.‏

وأكد المصدر أن ميليشيا الحوثي فقدت سيطرتها على ‏إدارة معركة العُر ومسعودة ما دفع ‏بعناصرها ‏للفرار باتجاه منطقة الوهبية في حين كان لمقاتلات التحالف العربي دورًا محوريًا ‏في تلك المعارك.‏

وذكرت القوات المسلحة اليمنية أن ‏سيطرة الجيش على منطقة ‏اليسبل تتيح له التقدم باتجاه الوهبية وتسهيل عملية ‏تحرير منطقة ‏عفرين الإستراتيجية التي بسقوطها ‏في يد الجيش تكون معظم مديريات محافظة ‏البيضاء ‏محررة وخالية من أي وجود للميليشيا ‏الحوثية المدعومة من إيران.‏

وفي سياق متصل، لقي قيادي في ميليشيا الحوثي يدعى خالد مبارك حلسه المكنى أبو طالب ‏مصرعه بنيران قوات الجيش ‏اليمني، في جبهة ‏المصلوب غرب محافظة الجوف بعد معارك عنيفة مع الجيش.

وقال المصدر إن “أبوطالب” ‏هو المشرف العام ‏للميليشيا في الجبهة والمسؤول عن زراعة الألغام ‏والعبوات ‏الناسفة.‏