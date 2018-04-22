مقتل قيادي حوثي بالجوف والقوات اليمنية تواصل تقدمها في البيضاء

واصلت قوات الجيش اليمني، اليوم الأحد، تقدمها في تحرير منطقة اليَسبل الإستراتيجية الواقعة بين مديريتي قانية والوهبية في محافظة البيضاء، فيما لقي المسؤول في ميليشيا الحوثي عن زراعة الألغام والعبوات الناسفة مصرعه بنيران الجيش اليمني خلال معارك عنيفة بجبهة المصلوب غرب محافظة الجوف.
وعلى الصعيد الميداني، نقل الموقع الرسمي للقوات المسلحة اليمينة” 26 سبتمبر” عن مصدر عسكري، أن التقدم المحرز جاء عقب شن الجيش هجومًا واسعًا على مرتفعات العُر ومسعودة وتمكن من تطهير ما تبقى من جيوب ومواقع كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وأكد المصدر أن ميليشيا الحوثي فقدت سيطرتها على إدارة معركة العُر ومسعودة ما دفع بعناصرها للفرار باتجاه منطقة الوهبية في حين كان لمقاتلات التحالف العربي دورًا محوريًا في تلك المعارك.
وذكرت القوات المسلحة اليمنية أن سيطرة الجيش على منطقة اليسبل تتيح له التقدم باتجاه الوهبية وتسهيل عملية تحرير منطقة عفرين الإستراتيجية التي بسقوطها في يد الجيش تكون معظم مديريات محافظة البيضاء محررة وخالية من أي وجود للميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.
وفي سياق متصل، لقي قيادي في ميليشيا الحوثي يدعى خالد مبارك حلسه المكنى أبو طالب مصرعه بنيران قوات الجيش اليمني، في جبهة المصلوب غرب محافظة الجوف بعد معارك عنيفة مع الجيش.
وقال المصدر إن “أبوطالب” هو المشرف العام للميليشيا في الجبهة والمسؤول عن زراعة الألغام والعبوات الناسفة.