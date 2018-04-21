العثور على عشرات الجثث داخل مقبرة جماعية في الرقة

المصدر: أ.ف.ب

عثر على عشرات الجثث العائدة إلى مقاتلين ومدنيين داخل مقبرة جماعية في الرقة المعقل السابق لتنظيم داعش بحسب ما أعلن مسؤول محلي السبت.

وقال عبدالله العريان رئيس لجنة إعادة الإعمار بمجلس الرقة المدني إنه تمت حتى الآن إزالة ما يقرب من خمسين جثة من المقبرة الجماعية التي تحتوي على ما بين 150 و200 جثة عائدة إلى مدنيين ومقاتلين.

وتقع المقبرة الجماعية تحت ملعب لكرة القدم بالقرب من مستشفى كان عناصر داعش قد تحصنوا فيه قبل أن يخسروا معركة الرقة.

وأوضح العريان “تحصن الدواعش داخل المشفى الوطني. وبقي بعض المدنيين. كان هذا المكان الوحيد الذي يبدو متاحا للدفن. وهم دفنوا على عجل”.

وأضاف أن بعض الجثث تحمل الاسم الحربي للمقاتلين، في حين لا تحمل جثث المدنيين سوى الأسماء الأولى.

في منتصف شباط/فبراير المنصرم، عثر الجيش السوري على مقبرة جماعية في محافظة الرقة تضم جثث 34 شخصا قتلهم تنظيم داعش.

وفي نهاية كانون الأول/ديسمبر، جرى العثور على مقبرتين جماعيتين في منطقة يسيطر عليها الجيش السوري في ريف الرقة الغربي، وأورد الإعلام الرسمي في وقت لاحق أنه تم انتشال أكثر من 150 جثة من المقبرتين.

ويسيطر الجيش السوري منذ صيف العام 2017 على أجزاء واسعة من ريف الرقة الغربي والجنوبي، فيما تسيطر قوات سوريا الديموقراطية على الجزء الأكبر من المحافظة وبينها مدينة الرقة.