مصدر عسكري ليبي: نتوقع وصول خليفة حفتر من باريس في أية لحظة

توقع مصدر عسكري ليبي عودة القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر من باريس خلال أيام.

وقال المصدر الذي تحدث إلى “إرم نيوز”، إن “الاستعدادات في مقر قيادة القوات المسلحة بالرجمة لعودة المشير جارية على قدم وساق”، نافياً في الوقت نفسه احتمال عودته اليوم.

وأضاف، أن “المشير بخير، وبحالة صحية جيدة بعد استكمال علاجه في مستشفى فرنسي ومن المتوقع وصوله في أية لحظة، خلال الايام القليلة المقبلة”.

وأشار إلى ان رئيس الأركان رئيس الغرفة الأمنية المشتركة لمدينة بنغازي الكبرى الفريق عبد الرازق الناظوري، طمأن في اجتماع عقد اليوم السبت، أعضاء الغرفة على صحة المشير وبشرهم بعودته خلال أيام، كما اطمان على إجراءات استقباله.