الطيران الليبي يقصف تمركزًا لـ”مجلس شورى ثوار بنغازي” جنوب بني وليد

أعلن الجيش الليبي، اليوم السبت، أن طائرات تابعة له قصفت تمركزًا لـ”مجموعة إرهابية” في قلعة السدادة جنوب مدينة بني وليد، غرب البلاد.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام ليبية إن طائرات يعتقد أنها أمريكية قصفت قلعة السدادة، لكن مصدرًا عسكريًا قال لـ”إرم نيوز” إن الطائرات تابعة لسلاح الجو الليبي، مشيرًا إلى أن الناطق باسم القوات المسلحة سيعقد مؤتمرًا صحفيًا الليلة بهذا الخصوص.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان أن دخانًا كثيفًا تصاعد من قلعة السدادة (80 كم جنوب بني وليد) جراء القصف الجوي الذي استهدف ما يعرف بمجلس شورى بنغازي وسرايا الدفاع عن بنغازي ومتحالفين معها من تنظيم القاعدة، المتمركزين في المنطقة.

وتعد قلعة السدادة استراتيجية كونها عقدة مواصلات تسيطر على عدة طرق تؤدي إلى الشرق والغرب والوسط والجنوب.