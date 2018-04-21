تجدد الاشتباكات المسلحة في مدينة سبها جنوب ليبيا

تجددت الاشتباكات المسلحة بمدينة سبها، جنوب ليبيا، وسط تضارب بين من يعتبرها مواجهات قبلية بين “التبو” و”أولاد سليمان”، وبين من يقول إنها معارك بين “الجيش الليبي” وقوات أجنبية، بينها مجموعات تشادية مسلحة.

وقال عميد بلدية سبها حامد رافع الخيالي، إن “الاشتباكات المسلحة تجددت، اليوم السبت، بعد هجوم قوات اجنبية تريد السيطرة على المنطقة العسكرية في سبها (تحتوي على مجموعة من المقار العسكرية).

وأضاف الخيالي للأناضول بأن “الاشتباكات المسلحة عنيفة جدًا واستعملت فيها جميع أنواع الأسلحة ونتج عن هذا الهجوم حتى الآن وفاة جندي يتبع اللواء السادس”.

وتضم المنطقة العسكرية في سبها، مجموعة من المقار العسكرية، من بينها معسكر اللواء السادس، والذي ينتمي أغلب عناصره لقبيلة أولاد سليمان.

وأشار الخيالي أن “الاشتباكات المسلحة لاتزال مستمرة حتى هذه الساعة”، مستنكرًا صمت الحكومات تجاه ما يحدث في سبها.

ومنذ 25 شباط/فبراير الماضي، تشهد المدينة اشتباكات متقطعة، بين أطراف تضاربت التقارير حولها، بين من يعتبرها مواجهات قبلية بين “التبو” و”أولاد سليمان”، وبين من ينفي ذلك ويؤكد أنها معارك بين “الجيش الليبي” وقوات أجنبية، في إشارة إلى مجموعات تشادية مسلحة.