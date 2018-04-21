حظر الأسلحة الكيماوية: أخذنا عينات من موقع الهجوم المفترض في دوما

المصدر: ا ف ب

أعلنت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية، أن خبراءها اخذوا عينات اليوم السبت، من موقع الهجوم الكيميائي المفترض في مدينة دوما السورية.

وجاء في بيان للمنظمة، أن بعثة تقصي الحقائق التابعة لها زارت دوما “اليوم لجمع عينات للتحليل في ما يتصل بالشبهات باستخدام اسلحة كيميائية في 7 نيسان/ابريل 2018”.

وأضاف البيان أن “منظمة حظر الاسلحة الكيميائية ستقيم الوضع وتنظر في خطوات لاحقة بما يشمل زيارة اخرى محتملة لدوما”.

وقالت إن “العينات التي جمعت ستنقل الى مختبر منظمة حظر الاسلحة الكيميائية في ريسفيك (ضواحي لاهاي) ثم سترسل للتحليل في مختبرات تابعة للمنظمة”.

وتابع البيان، “بناء على تحليل نتائج العينات ومعلومات ومواد اخرى جمعها الفريق” سيتم وضع تقرير يرفع الى المنظمة.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت في وقت سابق ان الفريق وصل الى “المواقع التي يشتبه بأن مواد سامة استخدمت فيها في دوما”.

وكانت بعثة منظمة حظر الاسلحة الكيميائية وصلت الى سوريا في الرابع عشر من نيسان/ابريل الجاري.