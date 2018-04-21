الرئيس الفرنسي يتصل بعباس قبل لقائه ترامب

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، اليوم السبت، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبل يومين من لقاء مزمع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضافت الوكالة على موقعها الرسمي: “أكد الرئيس ماكرون للرئيس عباس أنه سينقل الموقف الفلسطيني بوضوح خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اليومين المقبلين، واستيضاح المخططات الأمريكية فيما يتعلق بعملية السلام”.

وتوقفت الاتصالات واللقاءات الرسمية الفلسطينية الأمريكية بعد الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والإعلان عن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وأعلن الفلسطينيون رفضهم للوساطة الأمريكية مع إسرائيل بعد هذا الإعلان، مطالبين بآلية دولية متعددة الأطراف للوصول إلى السلام.

وأوضحت الوكالة أن عباس “أطلع نظيره الفرنسي على نتائج القمة العربية الأخيرة التي عقدت في المملكة العربية السعودية، وأكدت فيها الدول العربية التزامها بخطة السلام المقدمة من الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام وإنشاء آلية متعددة الأطراف وانضمام فلسطين عضوًا كاملًا في الأمم المتحدة”.

ونقلت الوكالة عن الرئيس الفرنسي تأكيده “على موقف بلاده الداعم لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس الموقف الأوروبي ووفق حل الدولتين”.

وقالت الوكالة: إن عباس ونظيره الفرنسي اتفقا على “مواصلة التنسيق بين الجانبين؛ بهدف دفع عملية السلام إلى الأمام في الفترة المقبلة”.