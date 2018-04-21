وزير إسرائيلي: نفذنا أكثر من 100 ضربة بسوريا ولبنان في السنوات الأخيرة

كشف وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، النقاب عن أن جيش الاحتلال نفّذ أكثر من 100 ضربة في سوريا ولبنان بالسنوات الأخيرة، دون رد من تنظيم “حزب الله” اللبناني.

ونقلت الإذاعة العبرية عن “هنغبي” قوله في ندوة ثقافية بمدينة كريات اونو (وسط)، اليوم السبت: “وجهت إسرائيل أكثر من مائة ضربة في سوريا ولبنان خلال السنوات الأخيرة؛ لإحباط نقل شحنات أسلحة متطورة من إيران”.

وأضاف: “لم ترد منظمة حزب الله؛ لأنها تعلم أن إسرائيل لن تمر مرور الكرام على مسائل معينة”.

وتابع هنغبي: “جميع الإشارات تدل على أن حزب الله لا يرغب في الانجرار إلى صدام مع إسرائيل، خاصة بعد الضربة التي تلقاها خلال حرب لبنان الثانية قبل اثني عشر عامًا”.

واستدرك الوزير قائلًا: “إيران تسعى إلى التموضع عسكريًا في سوريا؛ بهدف فتح جبهة ثانية في هضبة الجولان، بالإضافة إلى جبهة حزب الله في لبنان”.

وتابع بهذا الخصوص: “لن تسمح إسرائيل بتواجد إيراني على الحدود السورية، والسؤال المطروح من هو الذي سيرمش أولًا”.

وزاد: “آمل في أن يفهم الإيرانيون الرسالة بالطرق الدبلوماسية أو بأساليب أشد إيلامًا”، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت العديد من التقارير تحدثت في السنوات القليلة الماضية عن هجمات نفذتها مقاتلات إسرائيلية ضد شاحنات محمّلة بالأسلحة في سوريا ولبنان.