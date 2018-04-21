مفوضية الانتخابات العراقية تعاقب 100 مرشح لمخالفتهم القانون

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، اليوم السبت، معاقبتها أكثر من 100 مرشح للانتخابات البرلمانية المقررة في 12 مايو/أيار المقبل، لمخالفتهم نظام الحملات الدعائية.

وقال كريم التميمي، المتحدث باسم المفوضية في بيان إن “المفوضية أصدرت قرارًا بمعاقبة 100 مرشح متوزعين على معظم الائتلافات، وكذلك ما يقارب 25 حزبًا وتحالفًا سياسيًا، بغرامات مالية لمخالفتهم نظام الحملات الانتخابية رقم (11) لسنة 2018”.

وأضاف التميمي أن “المفوضية أنذرت المخالفين في حال تكرار المخالفة من قبل المرشح أو التحالف السياسي سيتم سحب المصادقة منه”، لكنه لم يذكر طبيعة المخالفات التي ارتكبوها.

فيما دعا الأحزاب السياسية والمرشحين إلى “التعاون مع المفوضية، والالتزام بإجراءاتها وأنظمتها، من أجل تلافي العقوبات التي قد تصدرها في حال تكرار المخالفة”.

ويتنافس 7376 مرشحًا يمثلون 320 حزبًا وائتلافًا وقائمة للحصول على 328 مقعدًا في البرلمان العراقي المقبل والذي سيتولى انتخاب رئيسي الوزراء والجمهورية.

ويحق لـ24 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات من أصل 37 مليون نسمة، وذلك من خلال البطاقة الإلكترونية التي يجري اعتمادها للمرة الأولى، في مسعى لسد الطريق أمام التلاعب والتزوير.

والانتخابات البرلمانية لعام 2018، هي الأولى التي تجري في البلاد، بعد هزيمة تنظيم داعش المتشدد نهاية العام الماضي، والثانية منذ الانسحاب الأمريكي من العراق عام 2011.

وهي كذلك رابع انتخابات منذ الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003، وستجري في 12 مايو/أيار المقبل لانتخاب أعضاء مجلس النواب (البرلمان) الذي بدوره ينتخب رئيسي الوزراء والجمهورية.