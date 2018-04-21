“الخوذ البيضاء”: أبلغنا “حظر الأسلحة الكيماوية” بمدافن ضحايا هجوم دوما

قال مدير منظمة “الخوذ البيضاء” السورية رائد الصالح، إنهم أبلغوا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمكان دفن ضحايا الهجوم الكيماوي في دوما.

وأضاف في بيان نشره على “تويتر”، أنّ المنظمة “تخشى قيام النظام السوري وروسيا بنقل جثث الضحايا والعبث في الأدلة وإخفائها”، منوهًا إلى أنهم “يأملون بأن يسمح النظام السوري وروسيا بدخول المفتشين إلى دوما”.

وتتهم عدد من الدول الغربية على رأسها الولايات المتحدة، روسيا بعرقلة دخول لجنة تقصي حقائق تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى دوما؛ للتحقيق في الهجوم الكيميائي.

وكان مقررًا دخول اللجنة، الأربعاء الماضي، إلا أنها مازالت تواجه معوقات من جانب روسيا ونظام بشار الأسد، حسب بيان سابق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وفي السابع من نيسان/أبريل الجاري، استخدم النظام السوري أسلحة كيميائية في هجوم على مدينة دوما؛ ما أسفر عن مقتل 78 شخصًا وإصابة المئات، وفق مصادر طبية محلية.