تفاصيل اغتيال الأستاذ الفلسطيني فادي البطش بماليزيا

اغتال مسلحون مجهولون الباحث والأستاذ الجامعي الفلسطيني فادي البطش، فجر اليوم السبت، في العاصمة الماليزية كوالالمبور فيما بدأت السلطات المحلية تحقيقاتها لكشف الفاعلين.

وذكرت تقارير محلية أن المشتبه بهما، اللذين قتلا البطش الذي يعمل محاضرًا في جامعة ماليزية خاصة، انتظروه لمدة 20 دقيقة تقريبًا على متن دراجاتهم البخارية وأطلقوا 10 رصاصات على الاقل على الضحية البالغ من العمر 35 عامًا بينما كان يسير نحو مسجد قريب لأداء صلاة الفجر.

وقال رئيس الشرطة المحلية، سيري منصور لازم، إن كاميرات المراقبة أظهرت استهداف الضحية – الذي كان أيضًا الإمام الثاني لمسجد في المنطقة – من قبل المهاجمين.

وقال إن لقطات كاميرات المراقبة أظهرت أن القتلة وصلوا على دراجة بي إم دبليو مرتدين خوذات تغطي كامل الوجه، فيما كان شخصان آخران يمشيان أمام المشتبه بهما قبل أن تظهر الضحية بعد نحو 20 دقيقة.

وأضاف “فتح أحد المشتبه بهم النار من مسافة قريبة وقتله على الفور … أصيب بالرصاص في جسده ورأسه” مشيرًا إلى أن الشرطة تحاول التعرف على رقم تسجيل الدراجة النارية التي استخدمها المشتبه بهم.

وقال منصور إن الضحية كان من المفترض أن يؤم صلاة الفجر عندما وقع الحادث حوالي الساعة السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي.

ولم تتحقق الشرطة بعد من الدافع وراء إطلاق النار، حيث تم تعيين رئيس قسم التحقيق الجنائي في شرطة المدينة (كبير مساعدي المفوض رشدي محمد عيسى) كمحقق رئيس في جريمة القتل.

“نحن نحقق في كل زاوية، بما في ذلك زاوية الإرهاب. ومع ذلك، أظهرت التحقيقات الأولية أن الضحية لم يكن لديه أي مشاكل مالية أو أعداء معروفين.

وقال: “سنسجل إفادات عائلته وأصدقائه وزملائه في العمل للحصول على مزيد من المعلومات … من السابق لأوانه الانتقال إلى نتيجة مفادها أن القضية تتعلق بعنصر إرهابي”.

يذكر أن الضحية ، كان يعيش في ماليزيا منذ 10 سنوات ، وترك خلفه زوجة و3 أطفال.