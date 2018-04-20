أحد قادة “الجماعات الإرهابية” بالساحل يسلم نفسه للجيش الجزائري

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الجمعة، أن أحد قادة “تنظيم إرهابي”، ينشط بمنطقة الساحل الأفريقي، سلم نفسه للسلطات العسكرية، بولاية “تمنراست” الحدودية مع النيجر ومالي.

وقالت الوزارة، في بيان: “سلم إرهابي خطير مسؤول في أحد التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل، نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست (جنوب شرق)، ويتعلق الأمر بالمسمى العربي خليفة، والمكنى أبو أيوب، وكان وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف ومخزن ذخيرة مملوء”.

وأوضح أن هذا الإرهابي “التحق بالجماعات الإرهابية في 2010″، دون ذكر اسم الجماعة التي ينتمي إليها.

ودعت الوزارة في بيانها: “من تبقى من الإرهابيين لاغتنام فرصة الاستفادة من التدابير القانونية السارية، على غرار الكثير ممن سلموا أنفسهم للسلطات الأمنية”.

وتحصي الجزائر عدة عناصر “إرهابية” في جماعات ناشطة بمنطقة الساحل الأفريقي، ويبلغ عدد الذين سلموا أنفسهم منذُ مطلع العام الحالي، 26 مسلحًا أغلبهم كانوا ينشطون في شمالي مالي وشمالي النيجر وجنوب غربي ليبيا.

ومنذُ أشهر، فتح الجيش الجزائري ممرات آمنة لـ”الإرهابيين” الناشطين في الساحل، لتسليم أنفسهم، في إطار سياسة المصالحة الوطنية التي تتبناها البلاد.