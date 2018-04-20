بسبب زيارته لإسرائيل.. لبنان يمنع سعد الدين إبراهيم من دخول أراضيه

رحّلت السلطات اللبنانية، أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، سعد الدين إبراهيم؛ بسبب زيارته أوائل العام الجاري إسرائيل وإلقائه محاضرة في جامعة تل أبيب.

وقال مصدر أمني بمطار القاهرة الدولي لـ”إرم نيوز”، اليوم الجمعة، إن إبراهيم وصل القاهرة مرحلًا على متن الخطوط المصرية القادمة من بيروت، وفق ما أبلغ الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي.

وأشار المصدر إلى أن إبراهيم أبلغ سلطات الأمن بمطار القاهرة أنه غادر البلاد مساء أمس الخميس، إلى بيروت لإلقاء محاضرة بالجامعة الأمريكية ببيروت بعنوان “مستقبل ثورات الربيع العربي”، لكنّ السلطات اللبنانية رفضت دخوله بسبب إلقائه محاضرة بجامعة تل أبيب.

من جانبه، قال سعد الدين إبراهيم إن ترحيله من مطار بيروت الدولي خلال الساعات الماضية إلى القاهرة لم يكن يتعلق بشخصه، وإنما جاء تطبيقًا للقانون اللبناني الذي يحظر التعامل مع من يتعاونون مع الكيان الصهيوني.

وذكر أستاذ علم الاجتماع السياسي المصري أن السبب الرئيسي لترحيله يرجع إلى قيامه بإلقاء محاضرات في تل أبيب أوائل العام الجاري، حيث تتخذ السلطات اللبنانية إجراءات حاسمة تجاه مثل هذه الأمور قائلًا: “بصراحة شديدة لم يخطر في بالي هذا الأمر”.

وبشأن ما تردد عن تسليمه للسلطات المصرية والتحقيق معه، قال سعد الدين: “لم يتم التحقيق معي ولم تتخذ ضدي أي إجراءات وتم التعامل معي بشكل طبيعي ولائق في مطار القاهرة، وأتواجد حاليًا في منزلي دون أي مشكلات”.