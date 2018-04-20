لبنان.. مخاوف من تزوير الانتخابات باستخدام نظارات وأقلام خاصة

كشف النائب اللبناني بطرس حرب عن مخاوف من تزوير الانتخابات التشريعية المقبلة، مشيرًا إلى أنّه تأكّد في الآونة الأخيرة أنّ عددًا من الأحزاب والتيارات السياسية والمرشحين ينوون ذلك عبر أدوات خاصة.

وبحسب النائب حرب فإنّ “التزوير سيتم عبر نظارات وأقلام صينية الصنع، جُهّزت بكاميرات تسمح للناخب بتصوير ورقة الاقتراع قبل وضعها في الصندوق، ليقّدم دليلًا على التزامه بالكلمة التي أعطاها لمن ضغط عليه للتصويت، أو أعطاه رشوة أو اشترى صوته، مفيدًا بأنّ سعر القلم هو 35 دولارًا، وسعر النظارة 28 دولارًا”.

وفي بيان نشره النائب عبر صفحته على “فيسبوك”، ناشد وزارة الداخلية “بمنع واضعي هذه النظارات وحاملي هذه الأقلام من إدخالها إلى مكان الاقتراع، وذلك للحيلولة دون تسهيل عملية رشوة المغتربين، أو ممارسة الضغط عليهم يوم الانتخاب”، مضيفًا أنّ “السماح باستخدامها داخل غرفة الاقتراع، أو السكوت عنها يساهم في تزوير نتائج الانتخابات، وتعطيل العملية الانتخابية التي يُفترض أن تعبّر عن رأي الناس الحرّ في اختيار ممثّليهم”.

ويستعدّ لبنان لمعركة انتخابية ساخنة، في 6 مايو/ أيار المقبل، تتنافس فيها قوى وأحزاب وشخصيات، إذ قسّم قانون الانتخاب النسبي الجديد لبنان إلى 15 دائرة، يختار فيها الناخبون 128 نائبًا، هم عدد أعضاء مجلس نواب، ويتوزّع المجلس مناصفة بين المسلمين والمسيحيين.