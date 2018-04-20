مهجّرون من الغوطة يروون مآسي البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية

قلة الغذاء والدواء، وفقدان الأحبة بالبراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية، والخوف الدائم من الممارسات الوحشية، فصول من مأساة حصار استمر 5 سنوات، تحدث عنها عدد من مهجري الغوطة الشرقية بريف العاصمة السورية دمشق.

“محمد شهاب”، أحد المهجرين إلى مدينة الباب، بريف حلب الشمالي (شمال)، فقد 7 من أبنائه في هجمات النظام وحلفائه، كانت آخرهم طفلة لم يتجاوز عمرها 4 سنوات.

وتساءل “شهاب” عن سبب قتل صغيرته، التي دفنها قبل يوم من إجلائه عن مدينته، دوما؛ “هل كانت طفلتي إرهابية؟”.

“مهما تحدثت فلن أستطيع وصف ما كان يحدث في الغوطة”، يؤكد النازح السوري.

ويضيف أن “النظام كان يقصف المدنيين، ولم يقصف خطوط المواجهة، كانت حياتنا صعبةً للغاية”. وتابع: “حتى السماء كانت تحت الحصار، كنا لا نرى الشمس، نعيش في الملاجئ، ورأينا كيف راح العديد ضحايا للهجوم الكيميائي الأخير”.

وحول الحياة اليومية طيلة سنوات الحصار، يقول شهاب: “لقد كان الخبز أغلى شيء في الغوطة، كنا ننتظر في طابور يومين أو ثلاثة أيام من أجل شراء 3 إلى 5 كيلو غرامات من الشعير، لنصنع خبزًا يكفينا ثلاثة أيام”.

ويضيف أنه “في الأيام التي كنا لا نحصل فيها على خبز كنا نأكل السبانخ، وكنا نسعى لزرع الخضراوات، إلا أن الأراضي الزراعية قليلة بسبب انتشار ركام الأبنية المهدمة”.

من جانبه، قال “أبو محمود”، المهجّر من المدينة ذاتها، إنه عاش مع عائلته في الملاجئ ثلاثة أشهر كاملة، لم ير خلالها الأطفال الشمس، خشية من قصف النظام.

وأكد أبو محمود أن ظروف الحياة كانت صعبة للغاية، للكبار والصغار على السواء، مشيرًا إلى أن العديد من الأطفال الذين ترعرعوا خلال سنوات الحصار لم يعرفوا العديد من أصناف الطعام.

ويروي أن تاجرًا واحدًا على علاقة بالنظام كان يبيعهم عددًا من أصناف الطعام، وبعد جمع نقود من 12 شخصًا استطاعوا شراء كيلوغرام واحد من الموز منه، ووزعوه على عدد من الأطفال، إلا أن بعضهم لم يكن يعرف كيف يؤكل.

ويتابع قائلًا: “كنا نأكل وجبة واحدة في اليوم، وكنا نحن الآباء والأمهات نقتصد في الطعام ليكفي أطفالنا”.

يشار إلى أن عملية تهجير سكان الغوطة بدأت في 22 آذار/مارس الماضي، بموجب اتفاقات فرضت على المعارضة، إثر حملة برية وجوية شنها النظام بدعم روسي، استخدمت خلالها أسلحة كيميائية.

وتجاوز عدد المهجّرين، حتّى يوم الإثنين الماضي، 56 ألف شخص، تم إيواؤهم في مخيمات أغلبها بمنطقة درع الفرات، بريف حلب الشمالي، إضافة إلى مخيمات أخرى بريف محافظة إدلب (شمال غرب).

وفي السابع من نيسان/أبريل الجاري، استخدم النظام السوري أسلحة كيميائية في هجوم على مدينة دوما؛ ما أسفر عن مقتل 78 شخصًا وإصابة المئات وفق مصادر طبية محلية.