توتر مرتقب.. الأمم المتحدة ترد على احتجاج المغرب بشأن اختراق “البوليساريو” للمنطقة العازلة

قال المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، استيفان دوغاريك، الخميس، إن بلدتي “تيفاريتي وبير لحلو” لا تقعان ضمن المنطقة العازلة المنصوص عليها في اتفاقية وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة “البوليسارو”.

وجاءت تصريحات دوغاريك، عقب احتجاج رسمي تقدمت به الرباط مطلع الشهر الجاري لدى الأمم المتحدة، تتهم فيه “البوليساريو” باختراق المنطقة العازلة الواقعة شرق الجدار الأمني، وهي نفس المنطقة التي تقع فيها بلدتي “تيفاريتي وبير لحلو”، وهو ما اعتبره المغرب بمثابة اختراق لوقف إطلاق النار.

ومن المتوقع أن يثير تصريح دوغاريك توتراً كبيراً في العلاقة بين المغرب والأمم المتحدة داخل أروقة هذه المنظمة الأممية.

وكانت عناصر تابعة لجبهة “البوليساريو” التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية، أقامت قبل أسابيع، خيامًا في الشريط العازل، وحشدت بعض عناصرها في المنطقة الحدودية.

وتوعدت الحكومة المغربية، جبهة “البوليساريو”، بـ”رد ميداني قوي” على ما وصفته بـ”الاستفزازات” التي تمارسها الجبهة في الشريط العازل.

ويعيش الجيش المغربي خلال هذه الأيام حالة من الاستنفار القصوى بمنطقتي “بير لحلو” و”تيفاريتي” على الحدود المغربية الجزائرية، وهي تحركات تأتي بعد توغل جبهة “البوليساريو” بالمنطقة الحدودية.

وحمّل المغرب، في وقت سابق، الأمم المتحدة، المسؤولية عن محاولات جبهة “البوليساريو” تغيير الوضع القانوني والتاريخي في المنطقة العازلة بإقليم الصحراء، محذرًا من أنه “سيتخذ كافة الإجراءات المطلوبة واللازمة”، ما لم يتحرك المجتمع الدولي.