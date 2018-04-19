أمريكا: روسيا وسوريا قامتا بـ”تطهير” موقع الهجوم الكيماوي

قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن الولايات المتحدة لديها معلومات موثوقة تشير إلى أن روسيا وسوريا تحاولان “تطهير” موقع الهجوم الكيماوي في سوريا، فيما تحاولان أيضًا تأجيل وصول مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لموقع الهجوم الكيماوي.

وقالت المتحدثة هيذر ناورت في إفادة صحفية: “لدينا معلومات موثوقة تشير إلى أن مسؤولين روسًا يعملون مع النظام السوري لمنع وتأجيل وصول هؤلاء المفتشين إلى دوما. مسؤولون روس عملوا مع النظام السوري لتطهير المواقع التي شهدت الهجمات المشتبه بها، وإزالة الأدلة التي تثبت استخدام أسلحة كيماوية”.